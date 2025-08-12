"Повлиял ли на меня уход Кафанова? В принципе, ничего не изменилось. Остались те же требования. Конечно, Кафанов своим присутствием подгонял, скажем так. В определенных моментах его не хватает, но Андрей Николаевич Кондратюк очень сильно старается — честь ему и хвала. Он верит в нас, а мы верим в него, у нас один взгляд. Сначала, может быть, кому-то не нравилась игра вратарей, но, дай бог, со временем исправим это", — сказал Ятимов в интервью "РБ Спорт".
После четырёх туров "Ростов" занимает 13 место в Российской Премьер-Лиге, набрав три очка. В последнем матче команда одержала первую победу в сезоне, обыграв "Пари НН" (1:0). Победу принёс гол Тимура Сулейманова на 47-й минуте. До этого в чемпионата ростовчане проиграли три игры - "Зениту" (1:2), московскому "Динамо" (1:0), "Крыльям Советов" (1:4). В Кубке России команда Джонатана Альбы также уступила московскому "Спартаку" (0:2).
Рустам Ятимов перешёл в ростовскую команду летом 2024 года. За это время он принял участие в 32 матчах и в семи сыграл на ноль.
Следующий матч "Ростов" проведёт против "Пари НН" в рамках 2-го тура Кубка России. Встреча пройдёт в Саранске в четверг, 14 августа.
Ятимов - об изменениях после ухода Кафанова: требования остались те же
Вратарь "Ростова" Рустам Ятимов рассказал, как повлиял уход Виталия Кафанова на требования к голкиперам.
Фото: ФК "Ростов"