Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
1 - 0 1 0
УралЗавершен

Смородская: в компетентности Карпина нет никаких сомнений. Валерий — первоклассный тренер

Бывший руководитель московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала первые результаты «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
«Безусловно, в компетентности Карпина нет никаких сомнений. Откуда им взяться? Карпин — первоклассный тренер. Наверное, было неожиданно, что «Динамо» начнет именно так, но с другой стороны — сколько в команде травм? В общем, пока нужно подождать. Уверена, ситуация в команде еще поменяется», — заявила Смородская «РБ Спорт».

Этим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал трехлетний контракт с московским «Динамо» и будет совмещать посты. В стартовавшем чемпионате бело-голубые одержали лишь одну победу в 5 сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина набрала пять очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.

