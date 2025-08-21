- Хотел бы я видеть Сафонова в "Спартаке"? Мне хотелось бы, чтобы "Спартак" становился чемпионом. Если Матвей поможет команде добиться этой цели, то да, хотел бы, - сказал Филимонов "РБ Спорт".
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Российский вратарь провел 17 матчей за парижан в сезоне 2024/25, включая 10 игр в Чемпионате Франции, пять игр в Кубке Франции и две — в Лиге чемпионов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет 20 млн евро.
Филимонов: если Сафонов поможет команде стать чемпионом, то хотел бы его видеть в "Спартаке"
Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов заявил, что хотел бы видеть вратаря Матвея Сафонова в составе красно-белых.
Фото: Getty Images