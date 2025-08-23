Семшов: "Динамо" набрало не так много очков, но я не вижу у него провалов

«У «Динамо» есть проблемы с составом, много травмированных. Плюс новый главный тренер, который очень многое меняет в команде. Нужно время, чтобы игроки привыкли к этому. У Карпина серьезные требования и непростой футбол. К этому нужно привыкать.
Да, динамовцы набрали не так много очков, но я не вижу у них провалов. Они проиграли лидерам чемпионата «Краснодару» и ЦСКА, а в ничейном матче с «Сочи» произошло нечто аномальное. У москвичей было очень много ударов, огромное преимущество, но в итоге — ничья. Нельзя ожидать, что новый тренер сразу наладит игру, всем в этой ситуации нужно время», — отметил Семшов «Матч ТВ».
Этим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал трехлетний контракт с московским «Динамо» и будет совмещать посты. В стартовавшем чемпионате бело-голубые одержали лишь одну победу в 5 сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина набрала пять очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ. Следующий матч бело-голубые проведут сегодня, 23 августа, против «Пари НН» на домашнем стадионе.
