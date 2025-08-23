Матчи Скрыть

Рубин
14:00
СпартакНе начат
Зенит
16:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Челябинск
15:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Манчестер Сити
14:30
ТоттенхэмНе начат
Бернли
17:00
СандерлендНе начат
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Айнтрахт
16:30
ВердерНе начат
Хайденхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Семшов: "Динамо" набрало не так много очков, но я не вижу у него провалов

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о выступлении «Динамо» на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
«У «Динамо» есть проблемы с составом, много травмированных. Плюс новый главный тренер, который очень многое меняет в команде. Нужно время, чтобы игроки привыкли к этому. У Карпина серьезные требования и непростой футбол. К этому нужно привыкать.

Да, динамовцы набрали не так много очков, но я не вижу у них провалов. Они проиграли лидерам чемпионата «Краснодару» и ЦСКА, а в ничейном матче с «Сочи» произошло нечто аномальное. У москвичей было очень много ударов, огромное преимущество, но в итоге — ничья. Нельзя ожидать, что новый тренер сразу наладит игру, всем в этой ситуации нужно время», — отметил Семшов «Матч ТВ».

Этим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал трехлетний контракт с московским «Динамо» и будет совмещать посты. В стартовавшем чемпионате бело-голубые одержали лишь одну победу в 5 сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина набрала пять очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ. Следующий матч бело-голубые проведут сегодня, 23 августа, против «Пари НН» на домашнем стадионе.

