В руководстве "Акрона" ответили на слова Дзюбы о слабом составе команды

"Не совсем согласен. Наша молодёжь прогрессирует, тот же Болдырев получает гораздо больше игрового времени. Конечно, нам нужны ребята, которые будут конкурировать с этой молодёжью и в тренировочном процессе, и в матчах", - цитирует Клюшева "Чемпионат".
Вчера, 24 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил ЦСКА в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После матча нападающий тольяттинцев Артем Дзюба обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав - форвард заявил, что у "Акрона" один из самых слабых составов в РПЛ.
После 6 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы о составе команды.
Фото: ФК "Акрон"