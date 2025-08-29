Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Пономарев: "Локомотив" и "Акрон" разочаровали. Просто катали мяч

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Локомотива" над "Акроном" в матче Кубка России (2:0).
Фото: ФК "Локомотив"
– Очень разочаровал меня матч "Локомотива" и "Акрона". Плохая игра. Играли как попало, как придется. Видимо, потому, что это игра Кубка, а не чемпионата. Совсем не интересный кубковый матч! Интерес к Кубку теряется все больше. Раньше острота присутствовала, а сейчас ее нет почти. Победа "Локомотива"? Да никакая просто. И один мяч с пенальти забили. Просто катали мяч команды, играли спустя рукава.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

