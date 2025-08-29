– Очень разочаровал меня матч "Локомотива" и "Акрона". Плохая игра. Играли как попало, как придется. Видимо, потому, что это игра Кубка, а не чемпионата. Совсем не интересный кубковый матч! Интерес к Кубку теряется все больше. Раньше острота присутствовала, а сейчас ее нет почти. Победа "Локомотива"? Да никакая просто. И один мяч с пенальти забили. Просто катали мяч команды, играли спустя рукава.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: "Локомотив" и "Акрон" разочаровали. Просто катали мяч
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Локомотива" над "Акроном" в матче Кубка России (2:0).
Фото: ФК "Локомотив"