Нападающий "Спартака" высказался о новичке красно-белых

- Жедсон набирает потихоньку. Привыкает к новой команде и к новым требованиям. С каждым матчем он будет лучше, - сказал Дмитриев "Чемпионату".
Жедсон Фернандеш перешел в "Спартак" из "Бешикташа" в июля этого года. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро. Португальский полузащитник принял участие в четырех матчах РПЛ, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.
Нападающий "Спартака" Игорь Дмитриев оценил игру полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша.
