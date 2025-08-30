- В последних матчах "Спартак" выглядит действительно мощно, как и в прошлом сезоне — это снова та команда, которая показывала отличную игру в атаке. Видимо, Станкович наконец-то намного успокоился, - сказал Непомнящий "РБ Спорт".
В последнем матче РПЛ команда Деяна Станковича обыграла на выезде казанский "Рубин" со счетом 2:0 благодаря голам Пабло Солари и Кристофера Мартинса. Также красно-белые обыграли "Пари НН" со счетом 4:0 в 3-м туре группового этапа Кубка России.
Матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" состоится сегодня, 30 августа, в 18:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент красно-белые занимают восьмое место с 8 очками, южане располагаются на последней строчке с 1 баллом.
Непомнящий: "Спартак" выглядит действительно мощно
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру "Спартака" в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"