"Вряд ли на него можно рассчитывать". Червиченко объяснил, почему Карпин не вызвал Умярова в сборную

"На мой взгляд, Умяров неплох для "Спартака", но играет очень грубо, что станет проблемой для сборной России. Играя за национальную команду, он в каждом матче будет получать если не красную, то точно жёлтую карточку. Логично, что Карпин не берёт его в сборную России — вряд ли на Умярова можно рассчитывать", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Наиль Умяров попал в расширенный список национальной команды России на сентябрьские сборы, однако не вошел в итоговый состав. В следующем месяце сборная России сыграет на домашнем стадионе с Иорадиней и проведет выездную встречу с Катаром.
В текущем сезоне Наиль Умяров вышел на поле в составе московского "Спартака" в 7 встречах и отметился 1 голевой передачей. В этих встречах полузащитник заработал всего 1 желтую карточку. 25-летний футболист не провел ни одной встречи за сборную России, а ранее вызывался в молодежную национальную команду страны.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко объяснил, почему Наиль Умяров не получил вызов в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"