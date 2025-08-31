Футболист "Спартака" высказался об эмоциональности Деяна Станковича

"Он эмоциональный человек. Это вполне нормально. Мы сейчас одна семья, и Станкович как глава этой семьи делает все для нас. Все проблемы он берет на себя, и мне от этого легче", - цитирует Литвинова "СЭ".
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах.
После 7 сыгранных туров столичный клуб располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался об эмоциональности главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"