Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Жерсон – ключевая цель "Аль-Иттихада" на последние дни трансферного окна. Саудовский клуб уже ведёт переговоры с петербуржцами по бразильскому полузащитнику.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.
Жерсон близок уходу из "Зенита" - Романо
Фото: "Чемпионат"