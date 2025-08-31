"Адаптация проходит хорошо, нормально. Не у него сегодня не сложилась игра, а у всей команды не сложилась. У всех так, дело не в нём", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Антон Миранчук сегодня дебютировал в основном составе "Динамо" в матче Российской Премьер-Лиге. Полузащитник провёл на поле 74 минуты, не отметился результативными действиями и получил жёлтую карточку. Подопечные Карпина проиграли махачкалинскому "Динамо на выезде со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннеджад.
Напомним, Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" 23 августа 2025 года. Сумма трансфера составила 1,7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с опцией продления на сезон.
Главный тренер "Динамо" оценил игру Антона Миранчука
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, как проходит адаптация Антона Миранчука в команде.
Фото: ФК "Динамо" Москва