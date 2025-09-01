"Краснодар" направил КДК заявление об отмене красной карточки Кордобе

"КДК РФС получил от "Краснодара" заявление об отмене красной карточки Кордобе", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Напомним, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба был удален в матче 7-го тура РПЛ против московского ЦСКА (1:1). Колумбиец получил прямую красную карточку на 56-й минуте игры за агрессивное поведение в адрес защитника "армейцев" Мойзеса.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление форварда "Краснодара" Джона Кордобы в 7-м туре РПЛ.
