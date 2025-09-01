Матчи Скрыть

"Краснодар" направил КДК заявление об отмене красной карточки Кордобе

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление форварда "Краснодара" Джона Кордобы в 7-м туре РПЛ.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"КДК РФС получил от "Краснодара" заявление об отмене красной карточки Кордобе", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Напомним, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба был удален в матче 7-го тура РПЛ против московского ЦСКА (1:1). Колумбиец получил прямую красную карточку на 56-й минуте игры за агрессивное поведение в адрес защитника "армейцев" Мойзеса.

