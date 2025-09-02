"Пока не знаю. Это зависит от того, как будет проходить восстановление, но мы надеемся, что к декабрю или ноябрю я уже смогу тренироваться с командой. И потом посмотрим, как я буду себя чувствовать, чтобы, возможно, сыграть в следующем году, в январе или феврале", - приводит слова Чавеса "СЭ".
На данный момент Луис Чавес восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. В прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт 29-летнего мексиканца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Полузащитник "Динамо" Чавес рассказал, когда вернется на поле
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес рассказал, когда вернется на футбольное поле.
Фото: ФК "Динамо"