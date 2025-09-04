Матчи Скрыть

Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

В Иордании рассказали, почему решили провести товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы выбрали сыграть с Россией, потому что здесь сильные игроки. Особенно мы отметили высоких защитников и двоих нападающих хорошего уровня, нам нужно будет преодолеть эти факторы. Игра даст нам представление на будущее, как нам надо будет играть на чемпионате мира", - приводит слова Селлами "Матч ТВ".

Сегодня, 4 сентября, национальная команда Иордании проведет товарищескую встречу со сборной России - матч состоится в Москве, на "Лукойл Арене", стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.

Сборная Иордании сыграет на чемпионате мира 2026 года. В июне команда уступила Ираку в матче квалификации на ЧМ-2026 со счетом 0:1 и одержала победу над Оманом со счетом 3:0. Национальная команда России в июне сыграла вничью с Нигерией (1:1) и на выезде одержала победу над Белоруссией (4:1).

Опубликовал:
