"Мы выбрали сыграть с Россией, потому что здесь сильные игроки. Особенно мы отметили высоких защитников и двоих нападающих хорошего уровня, нам нужно будет преодолеть эти факторы. Игра даст нам представление на будущее, как нам надо будет играть на чемпионате мира", - приводит слова Селлами "Матч ТВ".
Сегодня, 4 сентября, национальная команда Иордании проведет товарищескую встречу со сборной России - матч состоится в Москве, на "Лукойл Арене", стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
Сборная Иордании сыграет на чемпионате мира 2026 года. В июне команда уступила Ираку в матче квалификации на ЧМ-2026 со счетом 0:1 и одержала победу над Оманом со счетом 3:0. Национальная команда России в июне сыграла вничью с Нигерией (1:1) и на выезде одержала победу над Белоруссией (4:1).
В Иордании рассказали, почему решили провести товарищеский матч с Россией
Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: "Матч ТВ"