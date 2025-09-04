Пальцев – о предложении "Спартака": для меня это неприемлемо

"Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со "Спартаком". Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, еще и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства "Динамо", но и для меня неприемлемо", — приводит слова Пальцева "Чемпионат".
Пресс-служба "Краснодара" объявила о переходе Пальцева в четверг, 4 сентября. Клуб арендовал защитника у махачкалинского "Динамо" с дальнейшим условием выкупа после января 2026 года. В сезоне-2025/26 Пальцев принял участие в 10 встречах в составе дагестанского клуба, записав на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро. После семи туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал 16 очков и на данный момент является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Махачкалинское "Динамо", набрав 8 очков, занимает 11-ю строчку.