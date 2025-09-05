Тренер молодёжной сборной России - о поражении от Саудовской Аравии: надо реализовывать моменты

"Первый тайм не понравился. Плохо играли на мяче, было много невынужденных ошибок. Чувствовалась скованность. Надеялись, что она быстро пройдёт, но почти весь тайм играли так. Второй был лучше, просто надо реализовывать свои моменты", - сказал Шабаров в интервью "Чемпионату".
Молодёжная сборная России проиграла домашний матч на стадионе "Родина" в Химках Саудовской Аравии (1:2). В составе российской команды единственный мяч забил на 4-й минуте Даниил Моторин.
Напомним, что это был первый домашний матч для российской с 2021 года. В июне команда провела на выезде два товарищеских матча против сверстников из Узбекистана и одержала победы — 3:0 и 6:3.
Фото: РФС