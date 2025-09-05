Миранчук высказался о возможном возвращении в "Локомотив"

- Сейчас исключать ничего нельзя. На данный момент стараюсь думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, а сильно вперёд я не заглядываю. Сегодня у меня контракт с "Динамо". Я счастлив здесь, - сказал Миранчук изданию "Известия".
Напомним, Антон Миранчук выступал за "Локомотив" с 2013 по 2024 год. В составе "железнодорожников" полузащитник становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок России.
Летом 2025 года Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из "Сьона" за 1,7 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.