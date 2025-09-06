Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Франко Камоцци: вокруг "Спартака" много "непонятных" людей, они мешают клубу

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Заслуживает ли Станкович времени? Не знаю, нужно задать этот вопрос руководству. И также у них нужно спросить: "А кто ответственен за приглашение серба?". Вокруг "Спартака" много "непонятных" людей, они мешают клубу", - сказал Камоцци.

После 7 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе. Свой последний чемпионский титул "Спартак" завоевал в 2017 году. На данный момент команду возглавляет Деян Станкович.

