Франко Камоцци: вокруг "Спартака" много "непонятных" людей, они мешают клубу

"Заслуживает ли Станкович времени? Не знаю, нужно задать этот вопрос руководству. И также у них нужно спросить: "А кто ответственен за приглашение серба?". Вокруг "Спартака" много "непонятных" людей, они мешают клубу", - сказал Камоцци.
После 7 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе. Свой последний чемпионский титул "Спартак" завоевал в 2017 году. На данный момент команду возглавляет Деян Станкович.
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"