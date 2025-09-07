Матчи Скрыть

Глушаков: пока "Спартак" не вернет меня, чемпионство не выиграет

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков пошутил о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что "Спартак" начинает становиться проклятым, как "Динамо". Из-за того, что кого-то убрали в "Динамо", а "Спартак" убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки (смеется)", - приводит слова Глушакова "СЭ".

Денис Глушаков выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач. Также футболист выступал за столичный "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", "Пари НН" и армянский "Урарту". На данный момент экс-игрок сборной России выступает за медиафутбольный "СКА-Ростов".

Денис Глушаков становился чемпионом России в составе московского "Спартака" в 2017 году, а также завоевывал Суперкубок страны в составе красно-белых. Столичный клуб не становился чемпионом России с 2017 года.

