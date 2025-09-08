Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

"Спартак" и "МЛ Витебск" начали товарищеский матч с минуты молчания

Московский "Спартак" и белорусский "МЛ Витебск" начали товарищеский матч с минуты молчания в память о фотографе красно-белых, скончавшемся сегодня.
Фото: ФК "Спартак"
- Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши, - сообщается на сайте "Спартака".

Александр Ступников ушёл из жизни на 41-м году жизни. Он работал в московском "Спартаке" на протяжении 15 лет.

К 38-й минуте матча "Спартак" ведет в счете 3:0. Голами отличились роман Зобнин, Антон Заболотный и Пабло Солари.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится