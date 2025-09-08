- Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши, - сообщается на сайте "Спартака".
Александр Ступников ушёл из жизни на 41-м году жизни. Он работал в московском "Спартаке" на протяжении 15 лет.
К 38-й минуте матча "Спартак" ведет в счете 3:0. Голами отличились роман Зобнин, Антон Заболотный и Пабло Солари.
"Спартак" и "МЛ Витебск" начали товарищеский матч с минуты молчания
Московский "Спартак" и белорусский "МЛ Витебск" начали товарищеский матч с минуты молчания в память о фотографе красно-белых, скончавшемся сегодня.
Фото: ФК "Спартак"