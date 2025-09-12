Смолов: у Тюкавина нет болевых ощущений

"Недавно общался с Тюкавиным. Знаю, что он тренируется в общей группе "Динамо". У него нет болевых ощущений. Это самое главное. Константин может сделать разницу в "Динамо", его сейчас не хватает команде", - приводит слова Смолова "РБ Спорт".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19 тура РПЛ сезона-2024/2025 с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сообщалось, что форвард вернется на поле в октябре текущего года.
Завтра, 13 сентября, бело-голубые примут на своем поле московский "Спартак" в 8 туре чемпионата России. После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 10 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками.
Экс-игрок сборной России Федор Смолов рассказал о состоянии здоровья нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"