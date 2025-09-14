- Мы сыграли одну игру, о критичности при мне говорить рано. Мы будем работать, еще 22 тура впереди. Если брать этот матч, минут 60 мы точно не были слабее, но в где-то физически просели, где-то нет должного взаимопонимания. Какой-то отрезок мы начали заменами влиять, но легко пропустили. Я бы хотел, чтобы моя команда играла по-другому.
Сегодня, 14 сентября, "Сочи" уступил в гостях "Крыльям Советов" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 2:0. Таким образом сочинцы потерпели поражение в первом же матче под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина, сменившего на этом посту испанского специалиста Роберта Морено.
По итогам тура у "Сочи" по-прежнему один набранный балл в 8 встречах. "Барсы" единолично занимают последнее, 16-е место, замыкая турнирную таблицу чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин - о поражении "Сочи": хотел бы, чтобы моя команда играла по-другому
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о поражении от "Крыльев Советов" в 8-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Сочи"