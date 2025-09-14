Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 0 2 0
Бетис1 тайм
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Осинькин - о поражении "Сочи": хотел бы, чтобы моя команда играла по-другому

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о поражении от "Крыльев Советов" в 8-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Сочи"
- Мы сыграли одну игру, о критичности при мне говорить рано. Мы будем работать, еще 22 тура впереди. Если брать этот матч, минут 60 мы точно не были слабее, но в где-то физически просели, где-то нет должного взаимопонимания. Какой-то отрезок мы начали заменами влиять, но легко пропустили. Я бы хотел, чтобы моя команда играла по-другому.

Сегодня, 14 сентября, "Сочи" уступил в гостях "Крыльям Советов" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 2:0. Таким образом сочинцы потерпели поражение в первом же матче под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина, сменившего на этом посту испанского специалиста Роберта Морено.

По итогам тура у "Сочи" по-прежнему один набранный балл в 8 встречах. "Барсы" единолично занимают последнее, 16-е место, замыкая турнирную таблицу чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

