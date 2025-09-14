Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Защитник "Балтики" - о ничьей с "Зенитом": есть недосказанность

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев прокомментировал ничейный результат против "Зенита" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Больше усталости после матча. Наша команда много двигалась, приходилось перестраиваться. Наверное, есть чуть-чуть недосказанность, но это футбол, нужно забивать и выигрывать. Если счёт 0:0 и мы не забили, значит, будем работать над ударами, завершением. Я с "Зенитом" в официальных матчах ещё ни разу нормально не играл, так что для себя плюсик поставил. Можно лучше, так что будем работать", - сказал Бевеев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября "Балтика" на своём поле принимала "Зенит". Встреча закончилась со счётом 0:0. Пока калининградцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Команда Талалаева не потерпела ещё ни одного поражения в Российской Премьер-Лиге. Это повторение рекорда чемпионатов России для новичков лиги. Столько же туров в сезоне 2001 года не проигрывал "Сокол".

В следующем туре "Балтика" 21 сентября, в воскресенье примет на своём поле "Ростов".

