Защитник "Балтики" - о ничьей с "Зенитом": есть недосказанность

"Больше усталости после матча. Наша команда много двигалась, приходилось перестраиваться. Наверное, есть чуть-чуть недосказанность, но это футбол, нужно забивать и выигрывать. Если счёт 0:0 и мы не забили, значит, будем работать над ударами, завершением. Я с "Зенитом" в официальных матчах ещё ни разу нормально не играл, так что для себя плюсик поставил. Можно лучше, так что будем работать", - сказал Бевеев в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября "Балтика" на своём поле принимала "Зенит". Встреча закончилась со счётом 0:0. Пока калининградцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Команда Талалаева не потерпела ещё ни одного поражения в Российской Премьер-Лиге. Это повторение рекорда чемпионатов России для новичков лиги. Столько же туров в сезоне 2001 года не проигрывал "Сокол".
В следующем туре "Балтика" 21 сентября, в воскресенье примет на своём поле "Ростов".
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев прокомментировал ничейный результат против "Зенита" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"