"Элементарно — силенок нам не хватило. "Спартак" больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться — не вариант против "Спартака". Надо выше поднимать игру. Если в целом, то "Спартак" победил заслуженно", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября "Крылья Советов" на выезде уступили "Спартаку". Самарцы первыми забили в этой встрече - отличился форвард Владимир Игнатенко. Во втором тайме дубль нападающего Манфреда Угальде принёс победу красно-белым.
На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
В следующем туре "Крылья Советов" примут на своём поле московское "Динамо". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.
Главный тренер "Крыльев Советов" - о поражении "Спартаку": нельзя было закрываться
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал поражение самарцев против "Спартака" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"