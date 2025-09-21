Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Главный тренер "Крыльев Советов" - о поражении "Спартаку": нельзя было закрываться

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал поражение самарцев против "Спартака" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Элементарно — силенок нам не хватило. "Спартак" больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться — не вариант против "Спартака". Надо выше поднимать игру. Если в целом, то "Спартак" победил заслуженно", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 21 сентября "Крылья Советов" на выезде уступили "Спартаку". Самарцы первыми забили в этой встрече - отличился форвард Владимир Игнатенко. Во втором тайме дубль нападающего Манфреда Угальде принёс победу красно-белым.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

В следующем туре "Крылья Советов" примут на своём поле московское "Динамо". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится