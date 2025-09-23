Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Сборная России поздравила Доннарумму с трофеем имени Льва Яшина

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление в связи с получением вратарем "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннаруммой трофея имени Льва Яшина — 2025.
Фото: AFP
"Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии "Золотого мяча". Поздравляем", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Доннарума получил трофей во время церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоялась в понедельник, 22 сентября. Итальянец был удостоен этой награды во второй раз в карьере, повторив достижение голкипера "Астон Вилла" Эмилиано Мартинеса.

В сезоне-2024/25 Доннарумма играл в французском "ПСЖ", в составе которого завоевал титул чемпиона Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также – трофея Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз сыграл "на ноль".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится