"Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии "Золотого мяча". Поздравляем", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Доннарума получил трофей во время церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоялась в понедельник, 22 сентября. Итальянец был удостоен этой награды во второй раз в карьере, повторив достижение голкипера "Астон Вилла" Эмилиано Мартинеса.
В сезоне-2024/25 Доннарумма играл в французском "ПСЖ", в составе которого завоевал титул чемпиона Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также – трофея Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз сыграл "на ноль".
Сборная России поздравила Доннарумму с трофеем имени Льва Яшина
Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление в связи с получением вратарем "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннаруммой трофея имени Льва Яшина — 2025.
Фото: AFP