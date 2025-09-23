Матчи Скрыть

Защитник "Локомотива" назвал самых неприятных форвардов в РПЛ

Защитник "Локомотива" Евгений Морозов поделился мнением о самых тяжёлых нападающих в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Кордоба и Даку - самые тяжёлые соперники для меня. Это два самых классных нападающих чемпионата. Но они самые неприятные в РПЛ, всё время стараются под кожу залезть. Но играть против них интересно. Это своего рода вызов для меня", - сказал Морозов в интервью Legalbet.

Защитник "Локомотива" Евгений Морозов в этом сезоне провёл восемь матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. "Железнодорожники" занимают четвёртое место в Российской Премеьер-Лиге, набрав 17 очков.

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отличился четырьмя забитыми мячами в 11 матчах во всех турнирах, а форвард Мирлинд Даку забил восемь голов за "Рубин" в текущем розыгрыше чемпионата страны и делит первое место в списке бомбардиров с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым.

