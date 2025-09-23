Непомнящий: матч против "Крыльев" был озарением для Угальде

"У игроков такого ампула нет стабильности. Это люди вдохновения. Им нужно в нужное время оказаться в нужном месте, подставить ногу, головой сыграть. Матч против "Крыльев" был озарением для Угальде", - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 - в этой встрече Манфред Угальде записал на свой счет дубль.
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 голов в 29 встречах. Костариканец выступает за красно-белых с января 2024 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
