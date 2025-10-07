Полузащитник сборной России Умяров поделился ожиданиями от октябрьских товарищеских матчей

"Про Иран слышал от ребят по прошлой игре — она прошла довольно тяжело, на выезде, было жарко, душно, команда играла очень интенсивно. Про Боливию знаю меньше. Будем разбирать соперников — тренерский штаб подскажет все нюансы", — приводит слова Умярова пресс-служба РФС.
25-летний Наиль Умяров впервые в карьере вызван в сборную России. Он попал в окончательный состав национальной команды. В текущем сезоне полузащитник выступил в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три результативные передачи.
В октябре сборная России проведет две товарищеские встречи. 10 числа команда Валерия Карпина сыграет с Ираном. Матч состоится на "Волгоград Арене" в Волгограде. 14 октября сборная России примет команду Боливии. Встреча пройдет на домашней арене "Динамо" в Москве.
Фото: ФК "Спартак"