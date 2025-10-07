Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Максименко в дерби с ЦСКА

"Голы Максименко забивают, но его вины нет. Защита играет просто безобразно. С Иорданией Саша все вопросы снял. "Спартак" теряет очки не из-за него, он играет без ошибок", - сказал Кафанов в интервью "Чемпионату".
Александр Максименко в сезоне-2025/2026 провел 11 игр и пропустил 17 голов, в 3 матчах вратарь сыграл "на ноль". В сборной России голкипер провел 4 встречи, дебют состоялся 7 июня 2024 года.
Встреча ЦСКА и "Спартака" в рамках 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу "армейцев".
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера "Спартака" Александра Максименко в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"