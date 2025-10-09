Гладилин: оставить Станковича в "Спартаке" - правильное решение

"Оставить Станковича в "Спартаке" — правильное решение. Ещё есть время. Когда чемпионат уйдёт на зимнюю паузу, вот тогда и нужно будет принимать решение. В процессе чемпионата менять главного тренера неправильно. Думаю, у Станковича было достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию", - цитирует Гладилина "Чемпионат".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с главным тренером до июня 2027 года.
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"