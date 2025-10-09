Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Гладилин: оставить Станковича в "Спартаке" - правильное решение

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Оставить Станковича в "Спартаке" — правильное решение. Ещё есть время. Когда чемпионат уйдёт на зимнюю паузу, вот тогда и нужно будет принимать решение. В процессе чемпионата менять главного тренера неправильно. Думаю, у Станковича было достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию", - цитирует Гладилина "Чемпионат".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с главным тренером до июня 2027 года.

Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится