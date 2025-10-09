"Попасть в "Барселону" было бы хорошо". Российский футболист - о возможном переходе в европейский клуб

"Хочется поиграть в зарубежном чемпионате, нравится Испания. Попасть в "Барселону" было бы хорошо (улыбается). Если честно, даже не думал, в какой команде я мог бы оказаться, "Реал Сосьедад" или "Сельта" — не знаю", - приводит слова Садулаева "Матч ТВ".
Лечи Садулаев выступает за грозненский "Ахмат" с июля 2019 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 139 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 14 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до июня 2028 года.
На счету Лечи Садулаева 8 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый гол.
Фото: ФК "Ахмат"