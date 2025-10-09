Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Попасть в "Барселону" было бы хорошо". Российский футболист - о возможном переходе в европейский клуб

Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
"Хочется поиграть в зарубежном чемпионате, нравится Испания. Попасть в "Барселону" было бы хорошо (улыбается). Если честно, даже не думал, в какой команде я мог бы оказаться, "Реал Сосьедад" или "Сельта" — не знаю", - приводит слова Садулаева "Матч ТВ".

Лечи Садулаев выступает за грозненский "Ахмат" с июля 2019 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 139 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 14 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до июня 2028 года.

На счету Лечи Садулаева 8 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый гол.

