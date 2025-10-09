Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Обоюдное решение". Полузащитник "Ростова" высказался о капитанской повязке

Константин Кучаев ответил на вопрос о его назначении капитаном "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
- Это обоюдное решение руководства и главного тренера. При этом они интересовались и моим мнением на этот счет. Джонатан подходил и спрашивал, готов ли я к этому. Я ответил, что чувствую себя более опытным и хочу как минимум попробовать себя в этой роли.

Константин Кучаев защищает цвета "Ростова" с лета прошлого года. 27-летний атакующий полузащитник перебрался в команду из "Пари НН", заключив пятилетний контракт. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился одним забитым мячом. Также футболист провел одну игру в текущем розыгрыше Кубка России, в которой не отличился результативными действиями.

Источник: "Известия"

