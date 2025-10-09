- Это обоюдное решение руководства и главного тренера. При этом они интересовались и моим мнением на этот счет. Джонатан подходил и спрашивал, готов ли я к этому. Я ответил, что чувствую себя более опытным и хочу как минимум попробовать себя в этой роли.
Константин Кучаев защищает цвета "Ростова" с лета прошлого года. 27-летний атакующий полузащитник перебрался в команду из "Пари НН", заключив пятилетний контракт. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился одним забитым мячом. Также футболист провел одну игру в текущем розыгрыше Кубка России, в которой не отличился результативными действиями.
Источник: "Известия"
"Обоюдное решение". Полузащитник "Ростова" высказался о капитанской повязке
Константин Кучаев ответил на вопрос о его назначении капитаном "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"