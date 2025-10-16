- Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс. Если будет принято решение, его приму и будем действовать дальше. Все будут в одинаковых условиях, - сказал Черчесов "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, который запрещает регистрировать на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивает одновременное использование игроков из других стран на поле восемью футболистами.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Главный тренер "Ахмата" высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
Фото: ФК "Ахмат"