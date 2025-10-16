- На данном этапе у нас три лучшие команды: "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар". "Краснодар" фундаментально очень стабилен и последовательно идёт на второе чемпионство, - сказал Сенников Metaratings.
На данный момент лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги является московский ЦСКА с 24 очкамии после одиннадцати встреч. Вторым идет "Локомотив", имея в своем активе 23 балла. Тройку лидеров замыкает "Краснодар" также с 23 очками.
Сенников назвал фаворитов на чемпионство в РПЛ
Бывший российский футболист Дмитрий Сенников рассказал, кого считает фаворитом на золотые медали в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"