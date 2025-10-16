Матчи Скрыть

Защитник "Балтики" рассказал о дебюте за сборную России

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев высказался о дебюте за национальную сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
- Дебют за сборную — настоящий кайф. Благодарен Валерию Георгиевичу за вызов, предоставленное время. Не без волнения, конечно, но вроде справился, - сказал Бевеев Odds.ru.

14 октября сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Боливии со счетом 3:0 - встреча проходила в Москве, на "ВТБ Арене". Забитыми мячами в товарищеском матче отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев дебютировал за сборную в данной встрече.

