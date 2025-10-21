Гандри: Черчесов – великолепный специалист. Входит в топ-3 моих тренеров в карьере

"Станислав Черчесов — это великолепный специалист с огромным опытом. Когда он пришел в "Ахмат", то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере", — приводит слова Гандри ТАСС.
Черчесов стал главным тренером "Ахмата" 6 августа. Вместе с российским специалистом на счету команды – четыре победы, четыре ничью и одно поражение.
На данный момент "Ахмат" идет девятым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 12-ти турах. В следующий раз подопечные Черчесова встретятся с "Сочи". Матч состоится в понедельник, 27 октября.
Тунисский защитник "Ахмата" Надер Гандри высказался о главном тренере команды Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"