Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Гандри: Черчесов – великолепный специалист. Входит в топ-3 моих тренеров в карьере

Тунисский защитник "Ахмата" Надер Гандри высказался о главном тренере команды Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"
"Станислав Черчесов — это великолепный специалист с огромным опытом. Когда он пришел в "Ахмат", то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере", — приводит слова Гандри ТАСС.

Черчесов стал главным тренером "Ахмата" 6 августа. Вместе с российским специалистом на счету команды – четыре победы, четыре ничью и одно поражение.

На данный момент "Ахмат" идет девятым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 12-ти турах. В следующий раз подопечные Черчесова встретятся с "Сочи". Матч состоится в понедельник, 27 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится