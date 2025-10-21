Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 1 1
СпартакПерерыв
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Мелкадзе назвал "проклятием" то, что "Ахмат" не забивает пенальти

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе рассказал, почему команда не может забить пенальти.
Фото: ФК "Ахмат"
"Это проклятие. Не знаю - что-то много в этом году промахнулись. Бывает такое... Нет конкретного хорошего исполнителя", - сказал Мелкадзе в интервью "РБ Спорт".

Отметим, что игроки "Ахмата" не реализовали 7 из 10 последних пенальти в Российской Премьер-Лиге.

В матче 12-го тура чемпионата России грозненцы сыграли вничью против "Динамо" (2:2). На 38-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев.

На данный момент команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков.

