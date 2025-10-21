Мелкадзе назвал "проклятием" то, что "Ахмат" не забивает пенальти

"Это проклятие. Не знаю - что-то много в этом году промахнулись. Бывает такое... Нет конкретного хорошего исполнителя", - сказал Мелкадзе в интервью "РБ Спорт".
Отметим, что игроки "Ахмата" не реализовали 7 из 10 последних пенальти в Российской Премьер-Лиге.
В матче 12-го тура чемпионата России грозненцы сыграли вничью против "Динамо" (2:2). На 38-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев.
На данный момент команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков.
Фото: ФК "Ахмат"