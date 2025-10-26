- Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Трактовки часто по-разному. Сергей Богданович недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто-то должен с этим разбираться — клуб или федерация.
Встреча между московским "Динамо" и "Зенитом" состоялась в Санкт-Петербурге сегодня, 26 октября. Матч в рамках 13-го тура РПЛ завершился победой петербургской команды со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Подопечные Валерия Карпина располагаются по итогам тура на девятой строчке в турнирной таблице с 16 набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
"Это надо умудриться всех вывести из себя". Карпин раскритиковал судейство после игры с "Зенитом"
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о работе судьи в матче 13-го тура РПЛ против "Зенита" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"