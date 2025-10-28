Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
Наполи2 тайм
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Черышев: "Балтике" ещё далеко до российских топ-клубов

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал игру "Балтики" в этом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" мало пропускает, но не играет в "автобус". С Талалаевым команда играет компактно и грамотно. В атаке она действует нагло, а в обороне - дисциплинированно. Но "Балтике" ещё далеко до российских топ-клубов. Она приблизится к ним, если ещё три года будет показывать такие же результаты", - сказал Черышев Metaratings.

В текущем сезоне калининградская "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Команда провела 13 матчей, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге. Следующий матч клуба пройдет 2 ноября против "Ахмата" в рамках РПЛ.

Главным тренером "Балтики" является Андрей Талалаев. Российский специалист возглавил клуб в начале сентября 2024 года. Под его руководством команда стала чемпионом Первой лиги России, набрав 69 очков в 34-х матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится