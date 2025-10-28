"Балтика" мало пропускает, но не играет в "автобус". С Талалаевым команда играет компактно и грамотно. В атаке она действует нагло, а в обороне - дисциплинированно. Но "Балтике" ещё далеко до российских топ-клубов. Она приблизится к ним, если ещё три года будет показывать такие же результаты", - сказал Черышев Metaratings.
В текущем сезоне калининградская "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Команда провела 13 матчей, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге. Следующий матч клуба пройдет 2 ноября против "Ахмата" в рамках РПЛ.
Главным тренером "Балтики" является Андрей Талалаев. Российский специалист возглавил клуб в начале сентября 2024 года. Под его руководством команда стала чемпионом Первой лиги России, набрав 69 очков в 34-х матчах.
Черышев: "Балтике" ещё далеко до российских топ-клубов
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал игру "Балтики" в этом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"