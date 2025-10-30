Мамаев: у "Динамо" самый слабый состав среди топ-команд

«По матчу «Зенит» — «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав, если сравнить с «Краснодаром», «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком». Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в неё погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление», — заявил Мамаев в шоу SMOL FM.
Московское «Динамо» уступило в гостях «Зениту» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. Это поражение стало для бело-голубых пятым в текущем чемпионате.
«Динамо» с 16 набранными очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. От первого места москвичи отстают уже на 11 баллов. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 1 ноября на выезде против казанского «Рубина».
Фото: ФК "Динамо"