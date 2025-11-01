Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
Париж2 тайм

"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в РПЛ и вышел на второе место

"Зенит" выиграл у "Локомотива" в матче 14-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
На 9-й минуте встречи счет открыл левый вингер "Зенита" Педро. В конце второго тайма голом отличился Андрей Мостовой.

Поражение от "Зенита" стало для "Локомотива" первым в этом сезоне РПЛ.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Педро, 9, Мостовой, 90+1.

"Зенит": Адамов, Дркушич (Эракович, 75), Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон (Мостовой, 75), Луис Энрике (Соболев, 84), Мантуан, Глушенков (Ерохин, 90), Педро (Лусиано, 84).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов (Рамирес, 84), Сильянов, Баринов, Пруцев (Мялковский, 84), Батраков, Карпукас (Бакаев, 54), Руденко, Комличенко.

Предупреждения: Батраков, 45+2, Мантуан, 45+2, Мостовой, 90+4.

