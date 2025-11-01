"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в РПЛ и вышел на второе место

На 9-й минуте встречи счет открыл левый вингер "Зенита" Педро. В конце второго тайма голом отличился Андрей Мостовой.
Поражение от "Зенита" стало для "Локомотива" первым в этом сезоне РПЛ.
Чемпионат России
14 тур
Голы: Педро, 9, Мостовой, 90+1.
"Зенит": Адамов, Дркушич (Эракович, 75), Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон (Мостовой, 75), Луис Энрике (Соболев, 84), Мантуан, Глушенков (Ерохин, 90), Педро (Лусиано, 84).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов (Рамирес, 84), Сильянов, Баринов, Пруцев (Мялковский, 84), Батраков, Карпукас (Бакаев, 54), Руденко, Комличенко.
Предупреждения: Батраков, 45+2, Мантуан, 45+2, Мостовой, 90+4.
"Зенит" выиграл у "Локомотива" в матче 14-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"