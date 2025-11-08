Тедеев рассказал, как "Акрон" будет сдерживать "Динамо"

"Конечно, нам будет не хватать Дзюбы и Неделчару. Это всем понятно. Мы понимаем, что в команде "Динамо" выступают высококлассные футболисты. Им просто не нужно давать времени, чтобы придумывать что-то на поле", - сказал Тедеев в интервью "Матч ТВ".
На данный момент "Акрон" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками, а московское "Динамо" располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 17 баллов.
Матч между тольяттинской командой и бело-голубыми пройдёт сегодня стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.