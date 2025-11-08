Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Тедеев рассказал, как "Акрон" будет сдерживать "Динамо"

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о предстоящей встрече против московского "Динамо" в рамках 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Конечно, нам будет не хватать Дзюбы и Неделчару. Это всем понятно. Мы понимаем, что в команде "Динамо" выступают высококлассные футболисты. Им просто не нужно давать времени, чтобы придумывать что-то на поле", - сказал Тедеев в интервью "Матч ТВ".

На данный момент "Акрон" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками, а московское "Динамо" располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 17 баллов.

Матч между тольяттинской командой и бело-голубыми пройдёт сегодня стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

