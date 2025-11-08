"Главное, чтобы Карпин сам не психанул и не убежал". Червиченко - о "Динамо"

"Увольнение Карпина? Это было бы ненормально. Он всего лишь полгода работает: что-то получается, что-то нет. У нас, видите, как: "Зенит" обыграл - всё хорошо, "Акрону" проиграл - тихий ужас. Идёт становление команды. Тут главное, чтобы Валера сам не психанул и не убежал", - сказал Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Матч московского "Динамо" против тольяттинского "Акрона" прошел сегодня, 8 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счетом 1:2. Голы за "Акрон" забили правый вингер Дмитрий Пестряков и опорный полузащитник Стефан Лончар. В составе "Динамо" отличился нападающий Иван Сергеев.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру московского "Динамо" после поражения от "Акрона" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"