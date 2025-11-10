"У нас действительно было немало хороших моментов. И я считаю, что у нас их было больше, чем соперника. Там не попали, тут не попали, не довели сразу несколько хороших атак до конкретики, до точных ударов и логического завершения. У нас были прямо убойные позиции, с которых мы могли и должны были забивать", - сказал Ахметов в интервью Metaraitings.
Вчера, 9 ноября "Крылья Советов" сыграли вничью на своём поле против "Зенита" со счётом 1:1. У самарцев сейчас продолжается серия из семи игр без побед в чемпионате страны.
После 15 сыгранных туров команда Магомеда Адиева находится на 13 позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 14 очков.
Ильзат Ахметов выступает в текущем сезоне за "Крылья Советов" на правах аренды. Полузащитник принадлежит "Зениту". Он принял участие в 15 встречах за самарцев, отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.
Ахметов - о ничьей с "Зенитом": считаю, что у нас было больше моментов
Полузащитник "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов прокомментировал ничейный результат против "Зенита" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"