Защитник махачкалинского "Динамо" - о матче с ЦСКА: заслуживали ничью

"Считаю, что мы точно заслужили ничью в матче против ЦСКА. У нас были моменты как в первом тайме, так и во втором, просто не смогли реализовать их. ЦСКА - хорошая команда, но не сказал бы, что они чем-то удивили. Мы готовы были к игре против них, разбирали их игру. Армейцы ничего такого не показали, игра была равная во всех аспектах", - сказал Табидзе в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 8 ноября махачкалинское "Динамо" на своём поле принимало ЦСКА. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник "армейцев" Кирилл Глебов.
В текущем сезоне Джемал Табидзе сыграл за свою команду в 15 играх и отметился одним забитым мячом.
После 15 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 очков.
Следующую игру команда Хасанби Биджиева проведёт против московского "Динамо" на выезде. Встреча состоится 23 ноября.