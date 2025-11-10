Матчи Скрыть

Защитник махачкалинского "Динамо" - о матче с ЦСКА: заслуживали ничью

Защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе прокомментировал поражение от ЦСКА в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Считаю, что мы точно заслужили ничью в матче против ЦСКА. У нас были моменты как в первом тайме, так и во втором, просто не смогли реализовать их. ЦСКА - хорошая команда, но не сказал бы, что они чем-то удивили. Мы готовы были к игре против них, разбирали их игру. Армейцы ничего такого не показали, игра была равная во всех аспектах", - сказал Табидзе в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 8 ноября махачкалинское "Динамо" на своём поле принимало ЦСКА. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник "армейцев" Кирилл Глебов.

В текущем сезоне Джемал Табидзе сыграл за свою команду в 15 играх и отметился одним забитым мячом.

После 15 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 очков.

Следующую игру команда Хасанби Биджиева проведёт против московского "Динамо" на выезде. Встреча состоится 23 ноября.

