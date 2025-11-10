По информации "Матч ТВ", медицинское обследование Дмитрия Баринова и Александра Сильянова показало, что они не смогут принять участие в матчах с Перу и Чили.
Отметим, что вчера "Локомотив" выиграл на своём поле у "Оренбурга" со счётом 1:0 благодаря голу форварда Николая Комличенко, реализовавшего пенальти. После игры главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов рассказал, что участие ряда игроков в матчах сборной под вопросом из-за повреждений.
Напомним, что 12 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" против Перу, а 15 ноября встретится в Сочи на стадионе "Фишт" с Чили.
В октябре подопечные Валерия Карпина одержали две победы в домашних товарищеских играх. В Волгограде сборная России обыграла Иран (2:1), а в Москве выиграла у Боливии (3:0).
Два игрока "Локомотива" не сыграют за сборную России в ноябре из-за травм - источник
Футболисты "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустят товарищеские встречи против сборных Перу и Чили в ноябре из-за травм.
Фото: официальный сайт РФС