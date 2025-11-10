"По игре мы не уступали, пропущенный мяч к концу первого тайма заставил нас действовать ещё активнее. Могли сравнять счёт как до второго гола "Спартака", так и после. У нас хромает завершающая стадия. Думаю, в этом дело. А так мы не заслуживали поражения. Ничья была бы справедливее", - сказал Богосавац в интервью "Чемпионату".
Вчера, 9 ноября "Ахмат" на своём поле принимал московский "Спартак". Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. Дубль оформил аргентинский полузащитник красно-белых Пабло Солари, а единственный гол в составе грозненцев забил форвард Георгий Мелкадзе.
После 15 сыгранных туров "Ахмат" занимает 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 очков. Команда Станислава Черчесова проиграла три игры подряд в чемпионате, а последнюю победу грозненцы одержали над "Акроном" (3:0) 27 сентября.
Защитник "Ахмата" - о матче со "Спартаком": мы не заслуживали поражения
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац поделился мнением о поражении в матче 15-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва