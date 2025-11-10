"Станковича не уволят до зимы? Я думаю, нет. Дадут ему время до зимы, а там уже видно будет. Вот много будет зависеть сейчас от последних матчей в этом году", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под руководством сербского тренера команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
Наумов рассказал, уволят ли Станковича из "Спартака" до зимы
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович сохранит свой пост как минимум до зимнего перерыва.
Фото: ФК "Спартак"