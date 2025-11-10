Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Факел
3 - 2 3 2
Спартак КостромаЗавершен

Наумов рассказал, уволят ли Станковича из "Спартака" до зимы

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович сохранит свой пост как минимум до зимнего перерыва.
Фото: ФК "Спартак"
"Станковича не уволят до зимы? Я думаю, нет. Дадут ему время до зимы, а там уже видно будет. Вот много будет зависеть сейчас от последних матчей в этом году", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под руководством сербского тренера команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.

