Карпин: если Мостовой не играет в "Зените", может перейти в другой клуб

"Россияне не играют в "Зените"? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в "Зените", может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант", - сказал Карпин в интервью Sport24.
Андрей Мостовой в текущем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Полузащитник не получил вызов в национальную команду на ноябрьские товарищеские матчи.
Сборная России сыграет против сборной Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", а 15 ноября национальная команда встретится с Чили в Сочи на стадионе "Фишт".
Напомним, что в октябре подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде Иран со счётом 2:1, а в Москве выиграли у Боливии 3:0.
Фото: официальный сайт РФС